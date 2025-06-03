Обмеження руху у Вінниці створить певні незручності для частини місцевих мешканців, які щодня їздять на роботу чи по справах.

З 2 червня 2025 року у Вінниці вводять обмеження руху, яке діятиме до кінця місяця, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, вінничанам варто готуватися до змін у русі транспорту. Причиною є масштабний ремонт на ділянці вулиці Соборної. Йдеться не про повне перекриття, але незручностей уникнути не вдасться.

Ремонтні роботи триватимуть на відрізку між вулицями Театральна та Хлібна. Це саме та частина дороги, де останнім часом водії постійно скаржились на деформації покриття. Комунальні служби взялися за оновлення ділянки, що проходить уздовж трамвайних колій, які теж давно потребували ремонту.

Через нерівності проїзд цією ділянкою був ускладнений, особливо для великогабаритного транспорту. Обмеження руху у Вінниці вплине і на роботу громадського транспорту. Автобуси під номерами 5 і 11, а також тролейбуси з автономним ходом номер 16, 20 і 22 продовжать курсувати як завжди.

А от звичний маршрут тролейбусів №3, 9, 13, 15 зміниться. Вони об’їжджатимуть закриту частину вулиці через Київську, Нансена і далі повертатимуться на Соборну. Легковим автомобілям пропонують користуватися вулицею Магістратською.

На місці обіцяють встановити усі необхідні інформаційні знаки і панно, які попереджатимуть про зміни. Водіїв просять бути уважними і заздалегідь продумувати маршрут, щоби уникнути заторів та запізнень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: кому готуватися до удару по гаманцю

Також Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі: що змінилося для пасажирів

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Києві: список вулиць, де не можна буде проїхати