Ограничение движения в Виннице создаст определенные неудобства части местных жителей, которые ежедневно ездят на работу или по делам.

Со 2 июня 2025 года в Виннице вводится ограничение движения , которое будет действовать до конца месяца, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, жителям Винницы следует готовиться к изменениям в движении транспорта. Причиной является масштабный ремонт на участке Соборной улицы. Речь идет не о полном перекрытии, но неудобств избежать не удастся.

Ремонтные работы будут проходить на отрезке между улицами Театральная и Хлебная. Это та часть дороги, где в последнее время водители постоянно жаловались на деформации покрытия. Коммунальные службы взялись за обновление участка, проходящего вдоль трамвайных путей, которые тоже давно нуждались в ремонте.

Из-за неравенства проезд по этому участку был усложнен, особенно для крупногабаритного транспорта. Ограничение движения в Виннице повлияет и на работу общественного транспорта. Автобусы под номерами 5 и 11, а также троллейбусы с автономным ходом 16, 20 и 22 продолжат курсировать как обычно.

А вот привычный маршрут троллейбусов №3, 9, 13, 15 изменится. Они будут объезжать закрытую часть улицы через Киевскую, Нансена и дальше возвращаться на Соборную. Легковым автомобилям предлагают пользоваться цлицей Магистратской.

На месте обещают установить все необходимые информационные знаки и панно, предупреждающие об изменениях. Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут, чтобы избежать пробок и опозданий.

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