Відвідувачам надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області за різними напрямками.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області призначається благодійним фондом Карітас, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомила прес-служба організації.

Благодійний фонд створив соціально-реабілітаційний центр для людей поважного віку, де надається важлива підтримка. Як зазначили в організації, це простір, де панує турбота, щирість і глибока увага до кожного українця.

Відвідувачам надається гумдопомога за різними напрямками:

фізіотерапевтичні процедури для покращення самопочуття;

спеціалізоване масажне обладнання, яке допомагає розслабити м’язи та зменшити біль;

оздоровчі сеанси в соляній кімнаті;

лікувальна гімнастика під наглядом досвідчених фахівців;

медичні консультації та психологічна підтримка.

"Ми не просто надаємо допомогу — ми повертаємо людям віру в себе, відчуття гідності та повагу до власного життя. Щиро вдячні Карітас Австрія за довіру та постійну підтримку, а також кожному, хто долучається до цієї важливої справи", - додали в організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області призначається за адресою: Полтава, вул. Семена Антонця, 24 з 9-00 до 17-00.

Підкреслимо, що "Карітас" - це благодійна організація Української греко-католицької церкви, яка допомагає людям, що опинилися в складних обставинах, зокрема, у зв'язку з війною, стихійним лихом або соціальними проблемами.

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