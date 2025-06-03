Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области назначается благотворительным фондом Каритас, сообщает Politeka.net.
Подробности сообщила пресс-служба организации.
Благотворительный фонд создал социально-реабилитационный центр для людей преклонных лет, где оказывается важная поддержка. Как отметили в организации, это простор, где царит забота, искренность и глубокое внимание к каждому украинцу.
Посетителям предоставляется гумпомощь по разным направлениям:
- физиотерапевтические процедуры по улучшению самочувствия;
- специализированное массажное оборудование, помогающее расслабить мышцы и уменьшить боль;
- оздоровительные сеансы в соляной комнате;
- лечебная гимнастика под наблюдением опытных специалистов;
- медицинские консультации и психологическая поддержка
"Мы не просто оказываем помощь - мы возвращаем людям веру в себя, чувство достоинства и уважение к собственной жизни. Искренне благодарны Каритас Австрия за доверие и постоянную поддержку, а также каждому, кто приобщается к этому важному делу", - добавили в организации.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области назначается по адресу Полтава, ул. Семена Антонца, 24 с 9-00 до 17-00.
Подчеркнем, что "Каритас" - это благотворительная организация Украинской греко-католической церкви, которая помогает людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах, в частности, в связи с войной, стихийным бедствием или социальными проблемами.
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