Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Черкаській області відбудеться через планові ремонтні роботи.

Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Черкаській області торкнеться Шполянської громади, повідомляє Politeka.

З 2 по 6 червня тут проводитимуть планові ремонтні роботи, під час яких електропостачання буде тимчасово припинене. Про це повідомила Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго».

Електропостачання вимикатимуть щодня з 08:00 до 17:00 (в окремі дні — до 15:00). Знеструмлення охоплять як житлові будинки, так і соціально важливі об’єкти.

Так, у понеділок, 2.06, без електроенергії залишаться мешканці частини вулиць у м. Шпола (зокрема Гоголя, Європейська, Вернадського, Соборна), а також низка магазинів, закладів громадського харчування, аптеки, банк, міська рада та інші об’єкти. Відключення також торкнуться сіл Лебедин і Товмач.

У вівторок, 3 числа, світла не буде в Мар’янівці та на кількох вулицях Шполи.

У середу, 4 числа, електроенергію відключать у Кримках, Лебедині та Водяному. У четвер, 5-го, роботи заплановані у Шполі, Мар’янівці та Сигнаївці. У п’ятницю, 6-го, без світла залишаться частина Шполи, Мар’янівка та Кримки.

Зазначимо, що графіки відключення світла на тиждень 2-8 червня в Черкаській області можуть оновлюватися на сайті ПАТ «Черкасиобленерго». Тож місцевим жителям радять слідкувати за офіційними ресурсами.

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