Отключение света на неделю 2-8 июня в Черкасской области коснется Шполянского общества, сообщает Politeka.

Со 2 по 6 июня здесь будут проводить плановые ремонтные работы, в ходе которых электроснабжение будет временно прекращено. Об этом сообщил Шполянский филиал ПАО «Черкассыоблэнерго».

Электроснабжение будут выключать ежедневно с 08:00 до 17:00 (в отдельные дни - до 15:00). Обесточивания охватят как жилые дома, так и важные объекты.

Так, в понедельник, 2.06, без электроэнергии останутся жители части улиц в г. Шпола (в том числе и Гоголя, Европейская, Вернадского, Соборная), а также ряд магазинов, общепита, аптеки, банк, городской совет и другие объекты. Отключения также коснутся деревень Лебедин и Толмач.

Во вторник, 3 числа, света не будет в Марьяновке и на нескольких улицах Шполы.

В среду, 4 числа, электроэнергию будет отключено в Крымках, Лебедине и Водяном. В четверг, 5-го, работы запланированы в Шполе, Марьяновке и Сигнаевке. В пятницу, 6 числа, без света останутся часть Шполы, Марьяновка и Крымки.

Отметим, что графики отключения света в неделю 2-8 июня в Черкасской области могут обновляться на сайте ПАО «Черкассыоблэнерго». Так что местным жителям советуют следить за официальными ресурсами.

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