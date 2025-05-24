Подорожчання проїзду на Черкащині вже помітне для містян, проте уманці, до прикладу, поки що платять мегше за інших, повідомляє Politeka.

Поки у Черкасах вартість квитка на громадський транспорт зросла, в Умані вирішили не поспішати з переглядом тарифів. Представники влади переконують, що їм вдається утримувати один із найнижчих рівнів цін на в громадському транспорті у регіоні.

І хоча загалом подорожчання проїзду на Черкащині вже видно неозброєним оком, жителі окремих населених пунктів дійсно платять менше в порівнянні з ситуацією по регіону. Як повідомили у відділі економічного розвитку, транспорту та інвестицій Уманської міської ради, згідно з проведеним моніторингом, у межах громади похздка коштує 12 гривень.

У сусідніх Смілі, Каневі та Золотоноші вартість квитка становить 13 гривень. У таких громадах як Камʼянська, Корсунь-Шевченківська, Тальнівська, Христинівська, Шполянська квиток уже обійдеться в 15 грн. Найдорожче їздити у Жашкові, де ціна досягла 20. А у Черкасах платять 16.

Проте якщо говорити про подорожчання проїзду на Черкащині, то в самому облцентрі тарифи зросли цієї весни. Із 10 березня поїздка в у маршрутці виросла до 16, а в тролейбусах тепер доведеться платити 13. Ще два роки тому ціна в тролейбусах була 10, у маршрутках - 13.

Зросла також вартість міжміських поїздок. Квиток на автобус з нашого облцентру до Києва вже коштує 450. Перевізники кажуть, що така ситуація сталася через зростання витрат на паливо, деталі та зарплат для працівників.

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