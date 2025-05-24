Местные жители постоянно обсуждают вероятное подорожание проезда в Черкасской области, поэтому рассказываем, где правда, а где слухи.

Подорожание проезда в Черкасской области уже заметно для горожан, однако уманцы, к примеру, пока платят мегче других, сообщает Politeka.

Пока в Черкассах стоимость билета на общественный транспорт выросла, в Умани решили не торопиться с пересмотром тарифов. Представители власти убеждают, что им удается удерживать один из самых низких уровней цен на общественном транспорте в регионе.

И хотя в целом подорожание проезда в Черкасской области уже видно невооруженным глазом, жители отдельных населенных пунктов действительно платят меньше по сравнению с ситуацией по региону. Как сообщили в отделе экономического развития, транспорта и инвестиций Уманского городского совета, согласно проведенному мониторингу, в рамках общины поездка стоит 12 гривен.

В соседних Смеле, Каневе и Золотоноше стоимость билета составляет 13 гривен. В таких общинах как Каменская, Корсунь-Шевченковская, Тальневская, Христиновская, Шполянская билет уже обойдется в 15 грн. Дороже всего ездить в Жашкове, где цена достигла 20. А в Черкассах платят 16.

Однако если говорить о подорожании проезда в Черкасской области, то в самом облцентре тарифы выросли этой весной. С 10 марта поездка в маршрутке выросла до 16, а в троллейбусах теперь придется платить 13. Еще два года назад цена в троллейбусах была 10, в маршрутках - 13.

Возросла также стоимость междугородных поездок. Билет на автобус из нашего облцентра в Киев уже стоит 450. Перевозчики говорят, что такая ситуация произошла из-за роста расходов на топливо, детали и зарплаты для работников.

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