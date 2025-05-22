Робота для пенсіонерів в Україні поступово перестає бути винятком, тому літні люди мають можливість залишатися активними.

Робота для пенсіонерів передбачає, що на ринку з'являється дедалі більше вакансій, орієнтованих саме на людей поважного віку, які мають життєвий досвід, повідомляє Politeka.

Як видно із пропозицій на сайті robota.ua, деякі роботодавці пропонують повноцінні посади з гідною оплатою та гнучким графіком.

Робота для пенсіонерів зараз доступна у кількох напрямках. У столиці є відкриті місця для охоронців у житлових комплексах. Ставка за зміну сягає 1000 гривень, а залежно від кількості днів оплата може становити від 12 000 до 18 000.

Йдеться про охорону території, патрулювання, контроль порядку та комунікацію з мешканцями. Особливо цінуються жінки з досвідом, колишні військові та ті, хто вже має досвід у сфері ЖКГ. Є й інша пропозиція для людини на контрольно-пропускному пункті, де необхідно стежити за в’їздом і виїздом авто. Там графік добовий, а оплата за зміну становить 1100.

У Броварах компанія Будпостач запрошує складальників техніки. Робота для пенсіонерів у цьому випадку - це участь у складанні мотоциклів і скутерів, де треба встановлювати колеса, панелі, інші деталі. Ставка 22 500. Основна вимога полягає в тому, щоб людина мала базові технічні навички, відповідальність.

Ще одна вакансія стосується посади адміністратора у Вінниці. Компанія шукає помічника керівника, людину чесну, уважну та охайну. Обов’язки включають телефонні перемовини, планування зустрічей і завдання з документацією. Оплата коливається від 22 000 до 30 000, а в центрі міста для працівників облаштований зручний офіс.

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