Работа для пенсионеров в Украине постепенно перестает быть исключением, поэтому пожилые люди могут оставаться активными.

Работа для пенсионеров предполагает, что на рынке появляется все больше вакансий, ориентированных именно на людей преклонных лет, имеющих жизненный опыт, сообщает Politeka.

Как следует из предложений на сайте robota.ua, некоторые работодатели предлагают полноценные должности с достойной оплатой и гибким графиком.

Работа для пенсионеров сейчас доступна по нескольким направлениям. В столице открыты места для охранников в жилых комплексах. Ставка за смену составляет 1000 гривен, а в зависимости от количества дней оплата может составлять от 12 000 до 18 000.

Речь идет об охране территории, патрулировании, контроле порядка и коммуникации с жителями. Особенно ценятся женщины с опытом, бывшие военные и те, кто уже имеет опыт в сфере ЖКХ. Есть и другое предложение для человека на контрольно-пропускном пункте, где нужно смотреть за въездом и выездом авто. Там график суточный, а оплата в смену составляет 1100.

В Броварах компания Будпостач приглашает сборщиков техники. Работа для пенсионеров в этом случае – это участие в сборке мотоциклов и скутеров, где нужно устанавливать колеса, панели, другие детали. Ставка 22 500. Основное требование состоит в том, чтобы человек обладал базовыми техническими навыками, ответственностью.

Еще одна вакансия касается должности администратора в Виннице. Компания ищет помощника руководителя, человека честного, внимательного и опрятного. Обязанности включают в себя телефонные переговоры, планирование встреч и задания с документацией. Оплата колеблется от 22000 до 30000, а в центре города для работников обустроен удобный офис.

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