Попри відсутність загального підвищення тарифів на воду в червні, у деяких регіонах споживачі вже фіксують більші ціни.

Підвищення тарифів на воду в червні не очікується для більшості обласних центрів, де тарифи регулюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, повідомляє Politeka.

Це означає, що мешканці великих міст можуть не хвилюватися про зростання вартості холодного водопостачання та водовідведення у найближчий період.

Водночас ситуація може бути іншою для жителів невеликих міст і селищ. Там ціни встановлюють місцеві органи влади, які мають право переглядати ціни залежно від економічних умов, витрат на обслуговування мереж і потреб бюджетів громад. Такий підхід дає змогу точніше реагувати на локальні виклики, однак водночас створює ризик непередбачених змін вартості послуг.

Для багатьох домогосподарств збереження поточних цін означає хоч невелике, але полегшення фінансового навантаження. Проте, попри відсутність загального підвищення тарифів на воду в червні, у деяких регіонах споживачі вже фіксують зростання цін. Зокрема, у Дніпропетровській області тариф сягнув 78 грн за кубометр, а у Вінницькій — майже 79 грн.

На тлі загальної економічної нестабільності збереження доступності базових послуг — ключовий пріоритет для органів влади та важливий фактор для підтримки добробуту населення.

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