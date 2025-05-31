Несмотря на отсутствие общего повышения тарифов на воду в июне, в некоторых регионах потребители уже фиксируют более высокие цены.

Повышение тарифов на воду в июне не ожидается большинству областных центров, где тарифы регулируются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, сообщает Politeka.

Это значит, что жители крупных городов могут не беспокоиться о росте стоимости холодного водоснабжения и водоотвода в ближайший период.

В то же время, ситуация может быть иной для жителей небольших городов и поселков. Там цены устанавливаются местными органами власти, которые имеют право пересматривать цены в зависимости от экономических условий, расходов на обслуживание сетей и потребностей бюджетов общин. Такой подход позволяет более точно реагировать на локальные вызовы, однако в то же время создает риск непредвиденных изменений в стоимости услуг.

Для многих домохозяйств сохранение текущих цен означает хоть небольшое, но облегчение финансовой нагрузки. Однако, несмотря на отсутствие общего повышения тарифов на воду в июне, в некоторых регионах потребители уже фиксируют рост цен. В Днепропетровской области тариф достиг 78 грн за кубометр, а в Винницкой — почти 79 грн.

На фоне общей экономической нестабильности сохранения доступности базовых услуг – ключевой приоритет для органов власти и важный фактор поддержки благосостояния населения.

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