Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі покликана зробити процес прозорим, доступним та ефективним для кожного мешканця.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі вже активно впроваджується, повідомляє Politeka.

У місті тестують муніципальну транспортну картку “Січ”, яка автоматизує розрахунки в громадському транспорті.

Як повідомляє Запорізька міська рада, проєкт стартував чотири місяці тому та спочатку був орієнтований на пасажирів пільгових категорій і студентів. За цей час видано 377 студентських карток “Січ Студентська” та 98 пільгових карток “Січ Пільгова”, якими вже можна оплачувати поїздки в муніципальному транспорті.

Наразі місто готується до запуску універсальної — “Січ Загальна”, яка буде доступна всім мешканцям Запоріжжя. За її допомогою можна буде здійснювати оплату за разові поїздки, а також купувати місячні проїзні квитки. Також на базі КП “Запоріжелектротранс” планують встановити термінали для автоматичної видачі таких карток.

У мобільному додатку EasyPay вже доступна функція поповнення транспортної картки, а найближчим часом запустять і віртуальну версію — з ідентичним функціоналом. Це значно спростить користування транспортом і забезпечить зручний контроль за витратами.

Міська влада наголошує: нова система оплати за проїзд у Запоріжжі покликана зробити процес прозорим, доступним та ефективним для кожного мешканця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.