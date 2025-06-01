Новая система оплаты за проезд в Запорожье призвана сделать прозрачным, доступным и эффективным для каждого жителя.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье уже активно вводится, сообщает Politeka.

В городе тестируют муниципальную транспортную карточку Сечь, которая автоматизирует расчеты в общественном транспорте.

Как сообщает Запорожский городской совет, проект стартовал четыре месяца назад и первоначально был ориентирован на пассажиров льготных категорий и студентов. За это время выдано 377 студенческих карт "Сич Студенческая" и 98 льготных карт "Сич Льготная", которыми уже можно оплачивать поездки в муниципальном транспорте.

Сейчас город готовится к запуску универсальной — "Сечь Общая", которая будет доступна всем жителям Запорожья. С ее помощью можно будет производить оплату за разовые поездки, а также покупать месячные проездные билеты. Также на базе КП "Запорожэлектротранс" планируют установить терминалы для автоматической выдачи таких карт.

В мобильном приложении EasyPay уже доступна функция пополнения транспортной карты, а в ближайшее время запустят и виртуальную версию – с идентичным функционалом. Это значительно упростит использование транспорта и обеспечит удобный контроль за расходами.

Городские власти подчеркивают: новая система оплаты за проезд в Запорожье призвана сделать процесс прозрачным, доступным и эффективным для каждого жителя.

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