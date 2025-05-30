Подорожчання проїзду у Київській області є вимушеним кроком задля забезпечення безперебійного громадського транспорту.

З травня 2025 року українці зіштовхнулися з черговим викликом — подорожчання проїзду у Київській області, повідомляє Politeka.

Новий тариф на перевезення в міських автобусах становить тепер 15 гривень. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Фастівської міської ради, керуючись чинним законодавством та Методикою тарифного розрахунку, затвердженою Міністерством транспорту України.

Підвищення цін пояснюється зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, витрат на технічне обслуговування, ремонт транспортних засобів, а також загальним подорожчанням складових, необхідних для забезпечення стабільного функціонування перевезень.

У Фастівській міській раді зазначили, що новий тариф розрахований на основі економічно обґрунтованих витрат перевізників. Зокрема, підвищення має на меті зберегти якість надання послуг, запобігти зниженню кількості маршрутів і забезпечити стабільну роботу транспорту в умовах зростання цін.

Детальний розрахунок і пояснення нового тарифу опубліковані у рішенні виконавчого комітету №214 від 23 квітня 2025 року.

Місцева влада закликає громадян із розумінням поставитися до подорожчання проїзду у Київській області, яке, на їхню думку, є вимушеним кроком задля забезпечення безперебійного громадського транспорту.

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