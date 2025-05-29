Зміна тарифу на воду в Києві з 1 червня дозволить суттєво знизити витрати мешканців будинків з індивідуальними тепловими пунктами.

Зміна тарифу на воду в Києві може відбутися вже 1 червня, повідомляє Politeka.

Столична влада вдруге звертається до Кабінету Міністрів із проханням переглянути умови оплати водопостачання для мешканців будинків, обладнаних індивідуальними тепловими пунктами. Попереднє звернення було подане ще у січні 2025 року, однак офіційної відповіді досі не отримано.

Причина ініціативи полягає у тарифній несправедливості: гаряча вода у ІТП підігрівається безпосередньо на місці шляхом нагрівання холодної води.

Проте через те, що ІТП формально вважається окремим технічним приміщенням, вода, що туди надходить, зараховується як споживання юридичної особи. Це призводить до значного подорожчання — мешканці змушені платити 27,44 грн за кубічний метр замість 16,16 грн, як для населення.

У Київській міській раді наполягають, що ІТП є невід’ємною частиною будинку і обслуговує виключно потреби мешканців, тож тариф має відповідати побутовому споживанню. Міськрада закликає уряд внести відповідні зміни до постанови №690, щоб чітко визначити, що вода для ІТП обліковується як побутова.

У разі підтримки ініціативи, зміна тарифу на воду в Києві з 1 червня дозволить суттєво знизити витрати мешканців будинків з ІТП, приведучи тарифний план у відповідність до централізованого гарячого водопостачання.

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