Смена тарифа на воду в Киеве с 1 июня позволит существенно снизить расходы жильцов домов с индивидуальными тепловыми пунктами.

Смена тарифа на воду в Киеве может произойти уже 1 июня, сообщает Politeka.

Столичные власти во второй раз обращаются в Кабинет Министров с просьбой пересмотреть условия оплаты водоснабжения для жильцов домов, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами. Предыдущее обращение было подано еще в январе 2025 года, однако официальный ответ до сих пор не получен.

Причина инициативы заключается в тарифной несправедливости: горячая вода в ИТР подогревается непосредственно на месте путем нагрева холодной воды.

Однако из-за того, что ИТР формально считается отдельным техническим помещением, поступающая туда вода засчитывается как потребление юридического лица. Это приводит к значительному удорожанию – жители вынуждены платить 27,44 грн за кубический метр вместо 16,16 грн, как для населения.

В Киевском городском совете настаивают, что ИТР является неотъемлемой частью дома и обслуживает исключительно потребности жильцов, поэтому тариф должен соответствовать бытовому потреблению. Горсовет призывает правительство внести соответствующие изменения в постановление №690, чтобы четко определить, что вода для ИТР учитывается как бытовая.

В случае поддержки инициативы, изменение тарифа на воду в Киеве с 1 июня позволит существенно снизить расходы жильцов домов по ИТР, приведя тарифный план в соответствие с централизованным горячим водоснабжением.

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