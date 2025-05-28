Платежі за тепло влітку й надалі викликають хвилю обурення серед українців, адже чимало споживачів отримують рахунки за опалення навіть попри завершення опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Проблема переважно стосується абонентів, які користуються послугами теплопостачання за двоставковим тарифом. Така система передбачає рівномірний розподіл частини загальної вартості опалення на весь рік, незалежно від реального обсягу спожитого тепла.

Таким чином, платежі за тепло влітку продовжують надходити, попри відсутність опалення у квартирах.

Як зазначає експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко, подібна модель має право на існування, але її реалізація часто супроводжується відсутністю зрозумілих пояснень для населення. Через це споживачі отримують рахунки без розшифровки чи конкретних обґрунтувань, що викликає недовіру та нерозуміння.

Особливо складною ситуація була у Харкові. У 2023 році, за словами експерта, місцеві теплопостачальники вдавалися до юридичних маніпуляцій з тарифами, що лише ускладнило ситуацію для мешканців.

Натомість державні інституції поки що не мають ефективного механізму реагування на подібні зловживання з боку постачальників послуг.

Фахівці рекомендують українцям уважно перевіряти свої платіжки, зберігати квитанції та звертатися за письмовими роз’ясненнями до постачальників.

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