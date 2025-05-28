Платежи за тепло летом и дальше вызывают волну возмущения среди украинцев, ведь многие потребители получают счета за отопление даже при завершении отопительного сезона, сообщает Politeka.

Проблема преимущественно касается абонентов, пользующихся услугами теплоснабжения по двуставочному тарифу. Такая система подразумевает равномерное распределение части общей стоимости отопления на весь год, независимо от реального объема потребленного тепла.

Таким образом, платежи за тепло летом продолжают поступать, несмотря на отсутствие отопления в квартирах.

Как отмечает эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко, подобная модель имеет право на существование, но ее реализация часто сопровождается отсутствием внятных объяснений для населения. Поэтому потребители получают счета без расшифровки или конкретных обоснований, что вызывает недоверие и непонимание.

Особенно сложная ситуация была в Харькове. В 2023 году, по словам эксперта, местные теплопоставщики прибегали к юридическим манипуляциям с тарифами, что лишь усложнило ситуацию для жителей.

В то же время государственные институты пока не имеют эффективного механизма реагирования на подобные злоупотребления со стороны поставщиков услуг.

Специалисты рекомендуют украинцам внимательно проверять свои платежки, хранить квитанции и обращаться за письменными разъяснениями к поставщикам.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.