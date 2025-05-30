Подорожание проезда в Киевской области является вынужденным шагом для обеспечения бесперебойного общественного транспорта.

С мая 2025 украинцы столкнулись с очередным вызовом — подорожание проезда в Киевской области, сообщает Politeka.

Новый тариф на перевозку в городских автобусах составляет теперь 15 гривен. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Фастовского городского совета, руководствуясь действующим законодательством и методикой тарифного расчета, утвержденной Министерством транспорта Украины.

Повышение цен объясняется ростом стоимости горюче-смазочных материалов, затрат на техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, а также общим удорожанием составляющих, необходимых для обеспечения стабильного функционирования перевозок.

В Фастовском городском совете отметили, что новый тариф рассчитан на основе экономически обоснованных расходов перевозчиков. В частности, повышение имеет целью сохранить качество предоставления услуг, предотвратить снижение количества маршрутов и обеспечить стабильную работу транспорта в условиях роста цен.

Подробный расчет и разъяснение нового тарифа опубликованы в решении исполнительного комитета №214 от 23 апреля 2025 года.

Местные власти призывают граждан с пониманием отнестись к подорожанию проезда в Киевской области, которое, по их мнению, является вынужденным шагом для обеспечения бесперебойного общественного транспорта.

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