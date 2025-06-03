Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві є частиною підтримки від Київської ОВА в умовах війни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається через гуманітарні штаби, які діють у кожному районі столиці, повідомляє Politeka.

Там можна безкоштовно отримати одяг, взуття та засоби гігієни. Пункти працюють у робочі дні за зручним графіком, а для отримання gslnhbvrb необхідно лише звернутися за вказаними адресами.

У Голосіївському районі допомогу можна отримати на вул. Ломоносова, 5/3 (телефон +380683368535), у Дарницькому — на вул. Харківське шосе, 176-Г (+380445644390).

У Деснянському - діє пункт на вул. Закревського, 87-Д (+380445152018), а в Дніпровському — на вул. Курнатовського, 7-А (+380445120807). Оболонський штаб розташований на вул. Озерна, 18-А (+380444678091), Печерський — на вул. Цитадельна, 4/7 (+380502648002).

Жителі Подільського району можуть звернутися за допомогою на вул. Ярославська, 31-Б (+380444253119), у Святошинському — на вул. Гната Юри, 14-Б (+380442732015), у Солом’янському — на просп. Повітрофлотський, 40 (+380442073902), а в Шевченківському районі — на просп. Перемоги, 5 (+380442365056).

Пункти забезпечені усім необхідним — зокрема базовими речами першої необхідності, які допоможуть людям старшого віку, зокрема ВПО, пережити скрутні часи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві є частиною підтримки від Київської ОВА в умовах війни.

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