Гуманитарная помощь пенсионерам в Киеве является частью поддержки от Киевской ОВА в условиях войны.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется через гуманитарные штабы, действующие в каждом районе столицы, сообщает Politeka.

Там можно бесплатно получить одежду, обувь и средства гигиены. Пункты работают в рабочие дни по удобному графику, а для получения gslnhbvrb необходимо обратиться по указанным адресам.

В Голосеевском районе помощь можно получить на ул. Ломоносова, 5/3 (телефон +380683368535), в Дарницком - на ул. Харьковское шоссе, 176-Г (+380445644390).

В Деснянском – действует пункт на ул. Закревского, 87-Д (+380445152018), а в Днепровском – на ул. Курнатовского, 7-А (+380445120807). Оболонский штаб расположен по ул. Озерная, 18-А (+380444678091), Печерский - на ул. Цитадельная, 4/7 (+380502648002).

Жители Подольского района могут обратиться за помощью на ул. Ярославская, 31-Б (+380444253119), в Святошинском - на ул. Гната Юры, 14-Б (+380442732015), в Соломенском - на просп. Воздухофлотский, 40 (+380442073902), а в Шевченковском районе – на просп. Победы, 5 (+380442365056).

Пункты обеспечены всем необходимым — в частности, базовыми вещами первой необходимости, которые помогут людям старшего возраста, в частности ВПЛ, пережить трудные времена.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Киеве является частью поддержки от Киевской ОВА в условиях войны.

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