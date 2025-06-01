Гуманітарна допомога для пенсіонерів в червні призначається різними благодійними організаціями.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в червні може бути отриманою у різних українськи містах при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливу інформацію для тих, хто потребує підтримки.

Суми та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в червні видаватиметься завдяки організації Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) та Фонду Говарда Дж. Баффета. Проте потрібно відповідати важливим критеріям:

Внутрішньо переміщені особи , які змушені були залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення та наразі проживають у межах міської громади. Допомога надається тим, хто перебуває на обліку як ВПО та ще не отримував продуктових наборів. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО.

, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення та наразі проживають у межах міської громади. Допомога надається тим, хто перебуває на обліку як ВПО та ще не отримував продуктових наборів. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Мешканці громади, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, і які ще не отримували гумдопомоги. У цьому випадку видається один набір на домогосподарство за наявності паспорта, коду та акту комісії, що засвідчує факт пошкодження чи втрати майна через збройну агресію.

Для отримання детальної інформації або консультацій можна звернутися за телефоном: (050) 407-81-27.

Києв

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в червні надаватиметься Територіальними центрами соціального обслуговування. Там надають широкий спектр послуг для підтримки громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах або належать до вразливих категорій населення.

Куди звертатися:

Київський міський ТЦСО – вул. Котельникова, 32/11,

044-450-91-66

– вул. Котельникова, 32/11, 044-450-91-66 Голосіївський – вул. Л. Толстого, 25/2,

044-235-00-40

– вул. Л. Толстого, 25/2, 044-235-00-40 Дарницький – вул. Вербицького, 9-І,

044-562-47-030

– вул. Вербицького, 9-І, 044-562-47-030 Деснянський – вул. Будищанська, 4,

044-533-72-51

– вул. Будищанська, 4, 044-533-72-51 Дніпровський – вулиця Курнатовського, 7-А,

044-512-00-35

– вулиця Курнатовського, 7-А, 044-512-00-35 Оболонський – вулиця Озерна, 18-А,

044-414-09-41

– вулиця Озерна, 18-А, 044-414-09-41 Печерський – вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А,

066-733-07-30

– вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А, 066-733-07-30 Подільський – Братська, 15/9,

044-425-05-12

– Братська, 15/9, 044-425-05-12 Святошинський – Жмеринська, 22-А,

044-405-92-75

– Жмеринська, 22-А, 044-405-92-75 Солом’янський – бульв. Вацлава Гавела, 83-А,

044-497-73-27

– бульв. Вацлава Гавела, 83-А, 044-497-73-27 Шевченківський – Сальського, 11-А,

044-467-00-14

Полтава та область

Надаватиметься ADRA Ukraine, що є українським представництвом міжнародної благодійної організації.

Тут реалізовуються проєкти підтримки пораненим і хворим, які постраждали внаслідок військових дій. Це, зокрема, евакуація, організація тимчасового проживання, устаткування бомбосховищ, допомога продуктами та медикаментами.

Також ADRA реалізує проєкти, що покликані покращити умови життя, зокрема в галузях освіти, медицини, соціального захисту та інфраструктури.

Звертатись за номером телефону контакт-центру: 0 800 20 13 30. Час роботи: Неділя – четвер: 08:00 – 20:00, Пʼятниця: 08:00 – 14:00.

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