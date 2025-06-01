Гуманитарная помощь для пенсионеров в июне назначается разными благотворительными организациями.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в июне может быть получена в разных украинских городах при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важную информацию для нуждающихся в поддержке.

Сумы и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров в июне будет выдана благодаря организации Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) и Фонду Говарда Дж. Баффета. Однако нужно отвечать важным критериям:

Внутренне перемещенные лица , которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения и проживают в пределах городской общины. Помощь оказывается тем, кто состоит на учете как ВПЛ и еще не получал продуктовых наборов. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ.

, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения и проживают в пределах городской общины. Помощь оказывается тем, кто состоит на учете как ВПЛ и еще не получал продуктовых наборов. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Жители общины, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий, которые еще не получали гумпомощи. В этом случае выдается один набор на домохозяйство при наличии паспорта, кода и акта комиссии, удостоверяющий факт повреждения или потери имущества из-за вооруженной агрессии.

Для получения подробной информации или консультаций можно обратиться по телефону: (050) 407-81-27.

Киев

Гуманитарная помощь пенсионерам в июне будет предоставляться Территориальными центрами социального обслуживания. Там предоставляют широкий спектр услуг для поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или относящихся к уязвимым категориям населения.

Куда обращаться:

Киевский городской ТЦСО – ул. Котельникова, 32/11,

044-450-91-66

– ул. Котельникова, 32/11, 044-450-91-66 Голосеевский – ул. Л. Толстого, 25/2,

044-235-00-40

– ул. Л. Толстого, 25/2, 044-235-00-40 Дарницкий – ул. Вербицкого, 9-І,

044-562-47-030

– ул. Вербицкого, 9-І, 044-562-47-030 Деснянский – ул. Будищанская, 4,

044-533-72-51

– ул. Будищанская, 4, 044-533-72-51 Днепровский – улица Курнатовского, 7-А,

044-512-00-35

– улица Курнатовского, 7-А, 044-512-00-35 Оболонский – улица Озерная, 18-А,

044-414-09-41

– улица Озерная, 18-А, 044-414-09-41 Печерский – улица Бойчука (Киквидзе), 11-А,

066-733-07-30

– улица Бойчука (Киквидзе), 11-А, 066-733-07-30 Подольский – Братская, 15/9,

044-425-05-12

– Братская, 15/9, 044-425-05-12 Святошинский – Жмеринская, 22-А,

044-405-92-75

– Жмеринская, 22-А, 044-405-92-75 Соломенский – бульв. Вацлава Гавела, 83-А,

044-497-73-27

– бульв. Вацлава Гавела, 83-А, 044-497-73-27 Шевченковский - Сальского, 11-А,

044-467-00-14

Полтава и область

Будет предоставляться ADRA Ukraine, являющееся украинским представительством международной благотворительной организации.

Здесь реализуются проекты поддержки раненым и больным, пострадавшим в результате военных действий. Это, в частности, эвакуация, организация временного проживания, оборудование для бомбоубежищ, помощь продуктами и медикаментами.

Также ADRA реализует проекты, призванные улучшить условия жизни, в частности, в области образования, медицины, социальной защиты и инфраструктуры.

Обращаться по телефону контакт-центра: 0 800 20 13 30. Время работы: Воскресенье – четверг: 08:00 – 20:00, пятница: 08:00 – 14:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: необходимо подпадать под один из критериев.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.