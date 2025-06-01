Гуманитарная помощь для пенсионеров в июне может быть получена в разных украинских городах при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.
Мы собрали важную информацию для нуждающихся в поддержке.
Сумы и область
Гуманитарная помощь для пенсионеров в июне будет выдана благодаря организации Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) и Фонду Говарда Дж. Баффета. Однако нужно отвечать важным критериям:
- Внутренне перемещенные лица , которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения и проживают в пределах городской общины. Помощь оказывается тем, кто состоит на учете как ВПЛ и еще не получал продуктовых наборов. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ.
- Жители общины, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий, которые еще не получали гумпомощи. В этом случае выдается один набор на домохозяйство при наличии паспорта, кода и акта комиссии, удостоверяющий факт повреждения или потери имущества из-за вооруженной агрессии.
Для получения подробной информации или консультаций можно обратиться по телефону: (050) 407-81-27.
Киев
Гуманитарная помощь пенсионерам в июне будет предоставляться Территориальными центрами социального обслуживания. Там предоставляют широкий спектр услуг для поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или относящихся к уязвимым категориям населения.
Куда обращаться:
- Киевский городской ТЦСО – ул. Котельникова, 32/11,
044-450-91-66
- Голосеевский – ул. Л. Толстого, 25/2,
044-235-00-40
- Дарницкий – ул. Вербицкого, 9-І,
044-562-47-030
- Деснянский – ул. Будищанская, 4,
044-533-72-51
- Днепровский – улица Курнатовского, 7-А,
044-512-00-35
- Оболонский – улица Озерная, 18-А,
044-414-09-41
- Печерский – улица Бойчука (Киквидзе), 11-А,
066-733-07-30
- Подольский – Братская, 15/9,
044-425-05-12
- Святошинский – Жмеринская, 22-А,
044-405-92-75
- Соломенский – бульв. Вацлава Гавела, 83-А,
044-497-73-27
- Шевченковский - Сальского, 11-А,
044-467-00-14
Полтава и область
Будет предоставляться ADRA Ukraine, являющееся украинским представительством международной благотворительной организации.
Здесь реализуются проекты поддержки раненым и больным, пострадавшим в результате военных действий. Это, в частности, эвакуация, организация временного проживания, оборудование для бомбоубежищ, помощь продуктами и медикаментами.
Также ADRA реализует проекты, призванные улучшить условия жизни, в частности, в области образования, медицины, социальной защиты и инфраструктуры.
Обращаться по телефону контакт-центра: 0 800 20 13 30. Время работы: Воскресенье – четверг: 08:00 – 20:00, пятница: 08:00 – 14:00.
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