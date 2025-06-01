Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє бути з неприємними погодними сюрпризами.

Синоптики підготували прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 червня та розповіли, до яких погодних змін варто підготуватися, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 2-ого числа: увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів. Температура повітря підніметься до +27 градусів.

У вівторок 3.06: стане ще тепліше, повітря прогріється до +30 градусів. Пасмурна пора протримаються до обіду, потім знову проясниться.

Середа 4.06: хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Температура – від +19 до +26 градусів.

У четвер, 5-ого червня: синоптики обіцяють від 18 до 26 градусів зі знаком "+". Ясному ранку прийде на зміну хмарність, яка утримається у місті до самого вечора. Без опадів.

П'ятниця 6-ого: майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря – +20 до +30.

Субота 7-ого: не буде жодної хмаринки. Без опадів - прогріється від +19 до +28.

Неділя 8.06: хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дождів не прогнозується. Протримається +19 до +29. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє деякі зміни.

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