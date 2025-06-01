Прогноз погоды в Запорожье на неделю со 2 по 8 июня обещает быть с неприятными погодными сюрпризами.

Синоптики подготовили прогноз погоды в Запорожье на неделю со 2 по 8 июня и рассказали, к каким погодным изменениям следует подготовиться, информирует Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю со 2 по 8 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник второе число будет ясным, но днем ​​будет идти дождь. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Во вторник 3.06: станет еще теплее, воздух прогреется до +30 градусов. Пасмурная пора продержится до обеда, затем снова прояснится.

Среда 4.06: облака закроют небо с самого утра и продержатся до позднего вечера. Температура – ​​от +19 до +26 градусов.

В четверг, 5 июня: синоптики обещают от 18 до 26 градусов со знаком "+". Ясное утро придет на смену облачность, которая сохранится в городе до самого вечера. Без осадков.

Пятница 6-ого: почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий дождь. Температура воздуха – +20 до +30.

Суббота 7-го: не будет ни одного облака. Без осадков – прогреется от +19 до +28.

Воскресенье 8:06: облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Дождей не прогнозируется. Продержится +19 до +29. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю со 2 по 8 июня обещает некоторые изменения.

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