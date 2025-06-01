Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 2 по 8 червня зробили синоптики та розкрили, чого очікувати.

Синоптики розкрили прогноз погоди у Харкові на тиждень з 2 по 8 червня та розповіли про погодні сюрпризи, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 2 по 8 червня. У понеділок 2-ого числа: на зміну ясному ранку прийде похмурий день. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +26°C.

У вівторок, 3.06: повітря прогріється до +27°C. Хмари вкриють небо, і похмурість триматиметься у місця до кінця доби. Без опадів.

Середа, 4.06: від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора ні хмаринки. Температурні коливання — від +18 до +23°C.

Четвер, 5 червня: майже всю добу небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +15…+25°C.

У п’ятницю, 6.06: зберігатиметься хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +18…+25°C.

Субота, 7.06: переважно ясно, проте іноді хмари з'являтимуться на небі. Температура коливатиметься від +17 до +25°C.

У неділю 8.06: ранок у місті буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без дождів. Температурні показники — від +18 до +26°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє потепління без несподіваних природних сюрпризів.

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