Можливе скасування субсидії для ВПО з 1 червня у разі виявлення низки порушень.

Субсидії для ВПО з 1 червня можуть бути втрачені частиною українців, а деяким доведеться подавати низку документів, повідомляє Politeka.net.

Хоча для більшості громадян допомога буде подовжена автоматично, окремим категоріям доведеться повторно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із новим пакетом документів.

Нагадаємо, саме ПФУ з 2023 року займається призначенням та виплатами субсидій.

У яких випадках субсидії для ВПО з 1 червня продовжиться автоматично:

Якщо не відбулися зміни у складі сім’ї або майновому стані;

Якщо відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Хто зобов’язаний подати нову заяву:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Орендарі житла;

Домогосподарства, де фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

Особи, які претендують на субсидію для придбання твердого або рідкого палива, скрапленого газу.

Способи подачі документів:

Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;

Поштою — на адресу відповідного підрозділу ПФУ;

Онлайн — через портал електронних послуг ПФУ;

Через застосунок «Дія»;

Через ЦНАП або органи місцевого самоврядування.

Можливе скасування субсидії для ВПО з 1 червня у разі виявлення прихованих обставин, які впливають на право на отримання допомоги або її розмір. У деяких випадках одержувачів можуть зобов’язати повернути надміру виплачені кошти.

Однією з таких підстав є перебування когось із членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів. Якщо така ситуація має місце, Пенсійний фонд України необхідно повідомити про це не пізніше ніж через 30 днів із моменту виїзду. У такому випадку ця особа не враховуватиметься під час обрахунку субсидії, і допомогу буде нараховано відповідно до фактичного складу родини.

Якщо ж інформація не буде надана вчасно, субсидію можуть анулювати, а переселенцю доведеться повернути всі надміру виплачені суми. Повторне призначення стане можливим лише після подачі нової заяви та проходження всієї процедури заново.

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