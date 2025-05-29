Возможна отмена субсидии для ВПЛ с 1 июня в случае выявления ряда нарушений.

Субсидии для ВПЛ с 1 июня могут быть потеряны частью украинцев, а некоторым придется подавать ряд документов, сообщает Politeka.net.

Хотя для большинства граждан помощь будет продлена автоматически, отдельным категориям придется повторно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с новым пакетом документов.

Напомним, именно ПФУ с 2023 года занимается назначением и выплатами пособия.

В каких случаях субсидии для ВПЛ с 1 июня продлятся автоматически:

Если не произошли изменения в составе семьи или имущественном состоянии;

Если нет задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Кто обязан подать новое заявление:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ);

Арендаторы жилья;

домохозяйства, где фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

Лица, претендующие на льготу для приобретения твердого или жидкого топлива, сжиженного газа.

Способы подачи документов:

Лично – в сервисном центре Пенсионного фонда;

По почте – в адрес соответствующего подразделения ПФУ;

Онлайн – через портал электронных услуг ПФУ;

Через приложение «Дія»;

Через ЦНАП или органы местного самоуправления.

Возможна отмена субсидии для ВПЛ с 1 июня в случае выявления скрытых обстоятельств, влияющих на право на получение пособия или его размер. В некоторых случаях получатели могут обязать вернуть излишне выплаченные средства.

Одним из таких оснований является пребывание одного из членов домохозяйства за границей более 60 дней. Если такая ситуация имеет место, Пенсионный фонд Украины необходимо сообщить об этом не позднее 30 дней с момента выезда. В таком случае это лицо не будет учитываться при исчислении льготы, и помощь будет начислена в соответствии с фактическим составом семьи.

Если информация не будет предоставлена ​​вовремя, субсидию могут аннулировать, а переселенцу придется вернуть все излишне выплаченные суммы. Повторное назначение станет возможным только после подачи нового заявления и прохождения процедуры заново.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПО в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров и ВПО в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.