Прогноз погоды в Харькове на неделю со 2 по 8 июня сделали синоптики и раскрыли, чего ожидать.

Синоптики раскрыли прогноз погоды в Харькове на неделю со 2 по 8 июня и рассказали о погодных сюрпризах, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды в Харькове на неделю со 2 по 8 июня. В понедельник второго числа: на смену ясному утру придет пасмурный день. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +26°C.

Во вторник, 3.06: воздух прогреется до +27°C. Тучи покроют небо, и пасмурность будет держаться у места до конца суток. Без осадков.

Среда, 4.06: от облаков, которые появятся до рассвета, уже утром не останется и упоминания – до самого вечера ни облака. Температурные колебания от +18 до +23°C.

Четверг, 5 июня: почти все сутки небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые облака. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +15…+25°C.

В пятницу, 6.06: будет сохраняться облачность. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +18…+25°C.

Суббота, 7.06: преимущественно ясно, однако иногда облака будут появляться на небе. Температура будет колебаться от +17 до +25°C.

В воскресенье 8.06: утро в городе будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без дождей. Температурные показатели от +18 до +26°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю со 2 по 8 июня обещает потепление без неожиданных природных сюрпризов.

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