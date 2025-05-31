Експерт радить громадянам ретельно перевіряти платіжки за тепло в червні та вимагати у постачальників детальні розрахунки.

Платіжки за тепло в червні можуть продовжувати надходити українцям попри завершення опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Причина цього криється у двоставковому тарифі, який передбачає оплату теплопостачання рівними частинами протягом усього року. Така модель мала б зменшити фінансове навантаження взимку, однак, як стверджують експерти, її часто використовують для заплутування споживачів.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснює, що сама суть двоставкового тарифу — розподіл платежів на дві складові: фіксована абонплата щомісяця та оплата фактичного споживання тепла взимку.

Проте замість прозорості українці часто стикаються з плутаниною в рахунках. Особливо складно перевірити правильність нарахувань — для цього потрібно аналізувати показники за цілий рік.

Відомі випадки, коли постачальники тепла, прикриваючись законодавчими нормами, нараховували необґрунтовано високі суми. Наприклад, у Харкові в 2023 році тисячі мешканців отримали завищені рахунки. Серед основних методів маніпуляцій: ігнорування чинних правил, використання окремих урядових постанов та складні схеми, як-от двоставкові тарифи.

Експерт радить громадянам ретельно перевіряти платіжки за тепло в червні та вимагати у постачальників детальні розрахунки. На жаль, державна система контролю неефективна — Держпродспоживслужба, за словами Попенка, не має необхідних повноважень для захисту прав споживачів.

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