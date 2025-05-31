Эксперт советует гражданам тщательно проверять платежи за тепло в июне и потребовать у поставщиков подробных расчетов.

Платежки за тепло в июне могут продолжать поступать украинцам, несмотря на завершение отопительного сезона, сообщает Politeka.

Причина этого кроется в двухставочном тарифе, предусматривающем оплату теплоснабжения равными частями в течение всего года. Такая модель должна уменьшить финансовую нагрузку зимой, однако, как утверждают эксперты, ее часто используют для запутывания потребителей.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объясняет, что самая суть двухставочного тарифа — распределение платежей на две составляющие: фиксированная абонплата ежемесячно и оплата фактического потребления тепла зимой.

Однако вместо прозрачности украинцы часто сталкиваются с путаницей в счетах. Особенно сложно проверить правильность начислений – для этого нужно анализировать показатели за целый год.

Известны случаи, когда поставщики тепла прикрываясь законодательными нормами, начисляли необоснованно высокие суммы. К примеру, в Харькове в 2023 году тысячи жителей получили завышенные счета. Среди основных методов манипуляций: игнорирование действующих правил, использование отдельных правительственных постановлений и сложные схемы, такие как двухставочные тарифы.

Эксперт советует гражданам тщательно проверять платежи за тепло в июне и требовать у поставщиков подробных расчетов.

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