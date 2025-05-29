Обмеження руху у Вінниці супроводжуватиметься встановленням попереджувальних знаків та інформаційних щитів.

З 2 по 30 червня запроваджено обмеження руху у Вінниці на вулиці Соборній, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Зміни стосуються парної сторони ділянки між вулицями Театральною та Хлібною в центральній частині міста.

Причиною є проведення дорожніх робіт, спрямованих на усунення деформацій проїжджої частини. За словами фахівців департаменту комунального господарства та благоустрою, нинішній стан дороги створює перешкоди для безпечного руху, особливо в зоні трамвайних колій.

Нерівності на проїзній частині змушують водіїв здійснювати небезпечні маневри, включно з виїздом на трамвайні колії, що підвищує ризик аварій.

У рамках ремонту оновлять дорожнє покриття, щоб покращити умови пересування в одному з найбільш завантажених транспортних районів міста. Для зручності водіїв запроваджено тимчасову схему шляху.

Автобуси №5 та №11 працюватимуть без змін, тролейбуси з автономним живленням (№16, 20, 22) також збережуть маршрути. Натомість тролейбуси №3, 9, 13, 15 у напрямку ринку «Урожай» скеровуватимуться через вулиці Київську, Нансена та Соборну. Легкові автомобілі перенаправлятимуться через вул. Магістратську.

Обмеження руху у Вінниці супроводжуватиметься встановленням попереджувальних знаків та інформаційних щитів. Водіїв закликають бути уважними та враховувати зміни при плануванні поїздок.

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