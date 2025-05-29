Ограничение движения в Виннице будет сопровождаться установкой знаков и информационных щитов.

Со 2 по 30 июня введено ограничение движения в Виннице на улице Соборной, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Изменения касаются парной стороны участка между Театральной и Хлебной улицами в центральной части города.

Причиной является проведение дорожных работ, направленных на устранение деформаций проезжей части. По словам специалистов департамента коммунального хозяйства и благоустройства, нынешнее состояние дороги создает препятствия безопасному движению, особенно в зоне трамвайных путей.

Неровности на проезжей части заставляют водителей совершать опасные маневры, включая выезд на трамвайные пути, что повышает риск аварий.

В рамках ремонта обновят дорожное покрытие, чтобы улучшить условия передвижения в одном из самых загруженных транспортных районов города. Для удобства водителей введена временная схема пути.

Автобусы №5 и №11 будут работать без изменений, троллейбусы с автономным питанием (№16, 20, 22) также сохранят маршруты. Троллейбусы №3, 9, 13, 15 в направлении рынка «Урожай» будут направляться через улицы Киевскую, Нансена и Соборную. Легковые автомобили будут перенаправляться через ул. Магистратскую.

Ограничение движения в Виннице будет сопровождаться установкой знаков и информационных щитов. Водители призывают быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок.

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