Дефіцит продуктів у Миколаєві, зокрема річкової риби, суттєво впливає на ринок, повідомляє Politeka.

Керівник Асоціації українських імпортерів рибних та морепродуктів Дмитро Загуменний повідомив, що вітчизняна річкова риба, яка представлена в супермаркетах і на ринках, виробляється переважно українськими компаніями. Водночас її кількість обмежена через зниження виробництва.

Вартість рибного продукту зростає через підвищення цін на корми, оренду, електроенергію, оплату праці та логістику. Проте подорожчання залишається у межах загальних цінових трендів на продукти харчування і не має різких стрибків.

Через війну Україна втратила доступ до промислу в Азовському та Чорному морях, що призвело до скорочення вилову риби — з 90 тисяч тонн на рік до близько 35 тисяч. Це не покриває внутрішній попит, тому імпорт щорічно сягає близько 350 тисяч тонн, що удесятеро перевищує власне виробництво.

Дефіцит продуктів в Миколаєві пов’язаний із цими факторами, і хоча аквакультура та промисловий вилов залишаються важливими, імпорт залишається ключовим для задоволення потреб споживачів.