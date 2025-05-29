Дефіцит продуктів у Миколаєві, зокрема річкової риби, суттєво впливає на ринок, повідомляє Politeka.
Керівник Асоціації українських імпортерів рибних та морепродуктів Дмитро Загуменний повідомив, що вітчизняна річкова риба, яка представлена в супермаркетах і на ринках, виробляється переважно українськими компаніями. Водночас її кількість обмежена через зниження виробництва.
Вартість рибного продукту зростає через підвищення цін на корми, оренду, електроенергію, оплату праці та логістику. Проте подорожчання залишається у межах загальних цінових трендів на продукти харчування і не має різких стрибків.
Через війну Україна втратила доступ до промислу в Азовському та Чорному морях, що призвело до скорочення вилову риби — з 90 тисяч тонн на рік до близько 35 тисяч. Це не покриває внутрішній попит, тому імпорт щорічно сягає близько 350 тисяч тонн, що удесятеро перевищує власне виробництво.
Дефіцит продуктів в Миколаєві пов’язаний із цими факторами, і хоча аквакультура та промисловий вилов залишаються важливими, імпорт залишається ключовим для задоволення потреб споживачів.
Отже, збалансування імпорту та внутрішнього виробництва риби стане ключовим завданням для стабільності українського ринку в найближчі роки.
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