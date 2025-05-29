Дефицит продуктов в Николаеве, в частности речной рыбы, оказывает существенное влияние на рынок, сообщает Politeka.

Руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбных и морепродуктов Дмитрий Загуменный сообщил, что отечественная речная рыба, представленная в супермаркетах и ​​на рынках, производится преимущественно украинскими компаниями. В то же время ее количество ограничено из-за снижения производства.

Стоимость рыбного продукта растет из-за повышения цен на корма, аренду, электроэнергию, оплату труда и логистику. Однако подорожание остается в пределах общих ценовых трендов на товары питания и не имеет резких скачков.

Из-за войны Украина потеряла доступ к промыслу в Азовском и Черном морях, что привело к сокращению вылова рыбы — с 90 тысяч тонн в год до около 35 тысяч. Это не покрывает внутренний спрос, поэтому импорт ежегодно достигает около 350 тысяч тонн, что в 10 раз превышает собственное производство.

Дефицит продуктов в Николаеве связан с этими факторами, и хотя аквакультура и промышленный лов остаются важными, импорт остается ключевым для удовлетворения потребностей потребителей.