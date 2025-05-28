Податок за квартиру з 1 червня суттєво вплине на бюджет власників великої нерухомості.

Податок за квартиру з 1 червня почне стягуватися з власників великих житлових площ, і це стосується й мешканців Полтави, повідомляє Politeka.

Вже з початку 2025 року ставка цього податку визначається місцевими радами відповідно до Податкового кодексу України.

Максимальна ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої на січень минулого року. У різних містах ставка відрізняється: в Києві застосовують максимальну суму — 106,5 гривень за кожен квадратний метр понад норму, тоді як у Кропивницькому тариф становить лише 35,5 гривень.

В Полтаві місцева влада також затвердила відповідні ставки податку.

Закон передбачає, що стягення не сплачується за житло площею до 60 квадратних метрів для квартир та до 120 квадратів для будинків, або разом не більше 180 квадратних метрів.

Якщо площа власності перевищує ці ліміти, стягнення нараховується лише на «зайві» метри. Так, власник житла площею 100 квадратів сплачуватиме за 40 квадратів, але максимальна сума не може перевищувати 4260 гривень.

Отже, податок за квартиру з 1 червня суттєво вплине на бюджет власників великої нерухомості, зокрема і в Полтаві, де нові ставки вже набрали чинності.