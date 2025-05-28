Налог за квартиру с 1 июня будет существенно повлиять на бюджет владельцев большой недвижимости.

Налог за квартиру с 1 июня начнет взиматься с владельцев больших жилых площадей и это касается и жителей Полтавы, сообщает Politeka.

Уже с начала 2025 г. ставка этого налога определяется местными советами в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Максимальная ставка не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, установленной на январь прошлого года. В разных городах ставка отличается: в Киеве применяют максимальную сумму — 106,5 гривен за каждый квадратный метр сверх нормы, тогда как в Кропивницком тариф составляет всего 35,5 гривен.

В Полтаве местные власти также утвердили соответствующие ставки налога.

Закон предусматривает, что взыскание не оплачивается за жилье площадью до 60 квадратных метров для квартир и до 120 квадратов для домов или не более 180 квадратных метров.

Если площадь собственности превышает эти лимиты, взыскание начисляется только на лишние метры. Да, владелец жилья площадью 100 квадратов будет платить за 40 квадратов, но максимальная сумма не может превышать 4260 гривен.

Следовательно, налог за квартиру с 1 июня существенно повлияет на бюджет владельцев большой недвижимости, в том числе и в Полтаве, где новые ставки уже вступили в силу.