Відключення газу в Полтаві є вимушеним заходом задля безпеки споживачів.

У червні можливе відключення газу в Полтаві у зв’язку з проведенням планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає АТ "Полтавагаз".

Роботи проводитимуться за десятками адрес у різних мікрорайонах міста, зокрема на вулицях Мясоєдова, Шведській, Сковороди, Небесної Сотні, Героїв Азову, Патріарха Мстислава, Шевченка, а також на провулках Клубному, Миколаївському та інших. Повний перелік будинків оприлюднено на офіційному сайті Полтавської міськради.

У зв’язку з обслуговуванням внутрішніх систем газопостачання газ тимчасово вимикатимуть. АТ "Полтавагаз" нагадує, що без доступу до всіх квартир працівники не зможуть відновити подачу блакитного палива після завершення робочого процесу.

Роботи проводяться відповідно до наказу Міністерства енергетики №292 від 29 вересня 2023 року, який регламентує порядок технічного обслуговування у багатоквартирних будинках з газовими приладами.

За деталями мешканцям пропонують звертатися до служби експлуатації внутрішньобудинкових газових мереж "Полтавагаз" за адресою: вул. Олеся Гончара, 2, або телефонами: (0532) 50-14-07, 50-11-03.

Відключення газу в Полтаві під час таких робіт є вимушеним заходом задля безпеки споживачів.

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