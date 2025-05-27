В июне возможно отключение газа в Полтаве в связи с проведением планового технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет АО "Полтавагаз".

Работы будут проводиться по десяткам адресов в разных микрорайонах города, в том числе на улицах Мясоедова, Шведской, Сковороды, Небесной Сотни, Героев Азова, Патриарха Мстислава, Шевченко, а также на переулках Клубном, Николаевском и других. Полный перечень домов обнародован на официальном сайте Полтавского горсовета .

В связи с обслуживанием внутренних систем газоснабжения газ будут временно выключать. АО "Полтавагаз" напоминает, что без доступа ко всем квартирам работники не смогут возобновить подачу голубого топлива после завершения рабочего процесса.

Работы проводятся согласно приказу Министерства энергетики №292 от 29 сентября 2023 года, регламентирующему порядок технического обслуживания в многоквартирных домах с газовыми приборами.

За деталями жильцам предлагают обращаться в службу эксплуатации внутридомовых газовых сетей "Полтавагаз" по адресу: ул. Олеся Гончара, 2, или по телефонам: (0532) 50-14-07, 50-11-03.

Отключение газа в Полтаве во время таких работ является вынужденной мерой безопасности потребителей.

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