Відключення води у Полтаві торкнеться багатьох жителів, а про терміни і умови відновлення буде повідомлено додатково.

Відключення води у Полтаві відбудеться з 18 червня через припинення постачання природного газу за пільговою ціною, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба «Полтаватеплоенерго».

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» не продовжило договір із підприємством на закупівлю газу за ціною 7,42 грн за кубометр. Через це «Полтаватеплоенерго» змушене призупинити подачу гарячої води більшості споживачів міста.

Попри активну участь Полтавської військової адміністрації та обласної ради у перемовинах, домовленостей досягти не вдалося, тож відключення води у Полтаві все ж неминуче. З 18 червня більшість котелень у місті припинять роботу. Водночас об’єкти соціальної інфраструктури — пологовий будинок, геріатричний будинок, лікарні — залишаться з гарячою водою.

Перелік котелень, де відключать гарячу воду, охоплює понад 50 адрес, зокрема вул. Ігоря Дорошенка, 36; Левада-2; Левада-3; Левада, 4; Небесної Сотні, 112; Небесної Сотні, 91-К; Віталія Грицаєнка, 24-К; Анатолія Кукоби, 27; Баленка, 7; Гожулівська, 18; Решетилівська, 90а; Вокзальна, 5/9; Квітуча, 6-К; Космічний, 9; Братів Шеметів, 12; Європейська, 124; Європейська, 54-K.

Також це торкнеться вул. Кагамліка, 35-K; Підмонастирська, 2; Соборності, 77-A; Спортивний, 1-A; Антона Грицая, 12-А; Миколи Вавілова, 2-К; Затишна, 29; Гребінки, 26; Героїв України, 12; Монастирська, 6-К; Старий Поділ, 12-К; Шевченка, 4; Незалежності, 16-К; Великотирнівська, 22-А; Марії Башкірцевої, 37; Злагоди, 5-К; В'ячеслава Чорновола, 26; Марії Башкірцевої, 35; Європейська,107;

Окрім того, це зачепить, вул. Небесної Сотні, 61; Стрітенська, 7; Пушкарівська, 22a-K; Європейська, 68; Магдебурзького Права, 5-К; Сільськогосподарська, 21; Дмитра Коряка, 7; Незалежності, 16-К; Банка, 6; Р. Кириченко, 14; Миколи Дмитрієва, 7-8; Монастирська, 9; Стрітенська, 37; Олеся Гончара, 27-К; м. Карлівка, Незалежності, 4; Спартака, 16-Б.

Отже, відключення води у Полтаві торкнеться багатьох жителів. А про терміни і умови відновлення гарячого водопостачання у Полтаві буде повідомлено додатково. Пресслужба «Полтаватеплоенерго» закликає споживачів слідкувати за офіційними повідомленнями.

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