Отключение воды в Полтаве коснется многих жителей, а о сроках и условиях восстановления будет поставлено в известность дополнительно.

Отключение воды в Полтаве произойдет с 18 июня из-за прекращения поставок природного газа по льготной цене, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет прессслужба « Полтаватеплоэнерго ».

ООО «Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» не продлило договор с предприятием на закупку газа по цене 7,42 грн за кубометр. Поэтому «Полтаватеплоэнерго» вынуждено приостановить подачу горячей воды большинству потребителей города.

Несмотря на активное участие Полтавской военной администрации и областного совета в переговорах, договоренностей достичь не удалось, поэтому отключение воды в Полтаве все же неизбежно. С 18 июня большинство котельных в городе прекратят работу. В то же время, объекты социальной инфраструктуры — роддом, гериатрический дом, больницы — останутся с горячей водой.

Список котельных, где отключат горячую воду, охватывает более 50 адресов, в том числе ул. Игоря Дорошенко, 36; Левада-2; Левада-3; Левада, 4; Небесной Сотни, 112; Небесной Сотни, 91-К; Виталия Грицаенко, 24-К; Анатолия Кукобы, 27; Боленко, 7; Гожуловская, 18; Решетиловская, 90а; Вокзальная, 5/9; Цветущая, 6-К; Космический, 9; Братьев Шеметов, 12; Европейская, 124; Европейская, 54-K.

Также это коснется ул. Кагамлика, 35-K; Подмонастырская, 2; Соборности, 77-A; Спортивный, 1-A; Антона Грицая, 12-А; Николая Вавилова, 2-К; Уютная, 29; Гребенки, 26; Героев Украины, 12; Монастырская, 6-К; Старый Подол, 12-К; Шевченко, 4; Независимости, 16-К; Великотырновская, 22-А; Марии Башкирцевой, 37; Согласия, 5-К; Вячеслава Чорновила, 26; Марии Башкирцевой, 35; Европейская,107;

Кроме того, это коснется, ул. Небесной Сотни, 61; Стретенская, 7; Пушкаревская, 22а-К; Европейская, 68; Магдебургского Права, 5-К; Сельскохозяйственная, 21; Дмитрия Коряка, 7; Независимости, 16-К; Банка, 6; Р. Кириченко, 14; Николая Дмитриева, 7-8; Монастырская, 9; Стретенская, 37; Олеся Гончара, 27-К; м. Карловка, Независимости, 4; Спартака, 16-Б.

Следовательно, отключение воды в Полтаве коснется многих жителей. А о сроках и условиях восстановления горячего водоснабжения в Полтаве будет сообщено дополнительно. Прессслужба "Полтаватеплоэнерго" призывает потребителей следить за официальными сообщениями.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов в Полтаве: стало известно, сколько придется платить.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам выплачивают 10 800 гривен от ООН, названы условия.

Как сообщала Politeka, Графики отключения света на Полтавщине в мае 2025 года: срочное предупреждение, где не будет электричества