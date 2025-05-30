Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається доброчинною фундацією "Вікно допомоги", повідомляє Politeka.net.
Організація попередила про зміни.
Так, правила надання гумдопомоги в цьому центрі було оновлено. Відтепер підтримка людям, які постраждали внаслідок війни, надається одноразово.
Хто може отримати:
- сім’ї внутрішньо переміщених осіб із зон активних бойових дій та деокупованих територій, що тимчасово проживають у Харкові;
- одинокі малозабезпечені люди похилого віку (60+);
- харківські родини, що мають офіційні документи про втрату житла внаслідок руйнування;
- особи з інвалідністю I, II та III групи, а також люди з інвалідністю з дитинства, які мешкають у Харкові;
- громадяни, які мають медичну довідку про потребу в постійному догляді та не мають рідних, здатних його забезпечити;
- багатодітні сім’ї, проживають у Харкові;
- матері-одиначки або одинокі опікуни з дітьми;
- родини (мати, батько, дружина, чоловік, діти), якщо один з членів сім’ї наразі проходить службу на фронті або загинув.
Виняткові випадки, коли підтримка може бути надана повторно:
- Сім’ї ВПО із зон бойових дій та прибули до Харкова впродовж останніх трьох місяців.
- Харківські родини ВПО, які мають документи, що підтверджують руйнування житла в останні три місяці.
- Родини, в яких один з близьких родичів перебуває в полоні, зник безвісти або отримав поранення.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається відповідно до наданих документів та реальної потреби. Просимо уважно стежити за оновленнями та умовами звернення.
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