Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом "Окно помощи", сообщает Politeka.net.
Организация предупредила об изменениях.
Да, правила предоставления гумапомощи в этом центре были обновлены. Теперь поддержка людям, пострадавшим в результате войны, оказывается единовременно.
Кто может получить:
- семьи внутри перемещенных лиц из зон активных боевых действий и деоккупированных территорий, временно проживающих в Харькове;
- одинокие малообеспеченные пожилые люди (60+);
- харьковские семьи, имеющие официальные документы о потере жилья в результате разрушения;
- лица с инвалидностью I, II и III группы, а также люди с инвалидностью с детства, проживающие в Харькове;
- граждане, имеющие медицинскую справку о необходимости постоянного ухода и не имеющих родных, способных его обеспечить;
- многодетные семьи, проживающие в Харькове;
- матери-одиночки или одинокие опекуны с детьми;
- семьи (мать, отец, жена, муж, дети), если один из членов проходит службу на фронте или погиб.
Исключительные случаи, когда поддержка может быть оказана повторно:
- Семейства ВПЛ из зон боевых действий и прибыли в Харьков на протяжении последних трех месяцев.
- Местные семейства ВПЛ имеют документы, подтверждающие разрушение жилья в последние три месяца.
- Семейства, в которых один из близких родственников находится в плену, пропал без вести или получил ранения.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в соответствии с предоставленными документами и реальной потребностью. Просим внимательно следить за обновлениями и условиями обращения.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: как получить помощь.
Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове: что изменится в мае.
Как сообщала Politeka, Самые дешевые квартиры в Харькове: что можно купить недорого в городе, фото привлекательных предложений.