Правила предоставления гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области были обновлены.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом "Окно помощи", сообщает Politeka.net.

Организация предупредила об изменениях.

Да, правила предоставления гумапомощи в этом центре были обновлены. Теперь поддержка людям, пострадавшим в результате войны, оказывается единовременно.

Кто может получить:

семьи внутри перемещенных лиц из зон активных боевых действий и деоккупированных территорий, временно проживающих в Харькове;

одинокие малообеспеченные пожилые люди (60+);

харьковские семьи, имеющие официальные документы о потере жилья в результате разрушения;

лица с инвалидностью I, II и III группы, а также люди с инвалидностью с детства, проживающие в Харькове;

граждане, имеющие медицинскую справку о необходимости постоянного ухода и не имеющих родных, способных его обеспечить;

многодетные семьи, проживающие в Харькове;

матери-одиночки или одинокие опекуны с детьми;

семьи (мать, отец, жена, муж, дети), если один из членов проходит службу на фронте или погиб.

Исключительные случаи, когда поддержка может быть оказана повторно:

Семейства ВПЛ из зон боевых действий и прибыли в Харьков на протяжении последних трех месяцев.

Местные семейства ВПЛ имеют документы, подтверждающие разрушение жилья в последние три месяца.

Семейства, в которых один из близких родственников находится в плену, пропал без вести или получил ранения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в соответствии с предоставленными документами и реальной потребностью. Просим внимательно следить за обновлениями и условиями обращения.

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