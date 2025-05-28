Підвищення тарифів на комунальні послуги в Вінницькій області з 1 червня не торкнеться базових розцінок, але деякі послуги доведеться оплачувати додатково.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Вінницькій області з 1 червня викликало низку запитань у місцевих жителів щодо можливих змін у вартості газу, електроенергії та водопостачання, повідомляє Politeka.

За офіційними даними, на національному рівні ціни на житлово-комунальні послуги залишаться стабільними.

Зокрема, тариф на електроенергію не зміниться — він залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год до кінця жовтня 2025 року. Для споживачів із двозонними лічильниками діють пільгові нічні ціни — 2,16 грн/кВт·год у проміжку з 23:00 до 07:00.

Щодо газу, «Нафтогаз України» утримає вартість у 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Інші постачальники пропонують вартість в межах 7,79–9,99 грн за кубометр, залежно від регіону.

Водопостачання на загальноукраїнському рівні не зазнає підвищень — ціни залишаться на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року. Проте місцева влада Вінниччини може коригувати розцінки самостійно, що впливає на регіональні розцінки.

Також у червні частина споживачів отримає так звану «третю платіжку» за технічне обслуговування газових мереж, яка виставляється раз на 3–5 років залежно від віку будівлі. Сума коливатиметься від 100 до 900 гривень, враховуючи індивідуальні параметри будинку.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Вінницькій області з 1 червня не торкнеться базових розцінок на світло, газ і воду, проте місцеві особливості можуть призвести до деяких відмінностей у платіжках.

Останні новини України:

Politeka нагадує, що Новий графік поїздів на Вінничині: "Укрзалізниця" скоротила кількість рейсів.

Також Politeka писала, Подорожчання продуктів у Вінниці: супермаркети переписали ціни, на чому доведеться економити.

Як Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінниці: з'явилися нові місце для проживання, що відомо.