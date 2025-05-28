Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области с 1 июня не коснется базовых расценок, но некоторые услуги придется платить дополнительно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области с 1 июня вызвало ряд вопросов у местных жителей по поводу возможных изменений в стоимости газа, электроэнергии и водоснабжения, сообщает Politeka.

По официальным данным, на национальном уровне цены на жилищно-коммунальные услуги останутся стабильными.

В частности, тариф на электроэнергию не изменится – он останется на уровне 4,32 грн за кВтч до конца октября 2025 года. Для потребителей с двухзонными счетчиками действуют льготные ночные цены — 2,16 грн/кВтч в промежутке с 23:00 до 07:00.

По газу «Нафтогаз Украины» удержит стоимость в 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года. Другие поставщики предлагают стоимость в пределах 7,79–9,99 грн за кубометр в зависимости от региона.

Водоснабжение на общеукраинском уровне не будет повышено — цены останутся на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года. Однако местные власти Винницкой области могут корректировать расценки самостоятельно, что влияет на региональные расценки.

Также в июне часть потребителей получит так называемую третью платежку за техническое обслуживание газовых сетей, которая выставляется раз в 3–5 лет в зависимости от возраста здания. Сумма будет колебаться от 100 до 900 гривен, учитывая индивидуальные параметры дома.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области с 1 июня не коснется базовых расценок на свет, газ и воду, однако местные особенности могут привести к некоторым отличиям в платежках.

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