Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці надається до Дня Незалежності, порядок отримання виплат залишився таким самим, як і торік, повідомляє Politeka.net.
Подробиці повідомила прес-служба ПФУ.
Надається фіндопомога також ветеранам та іншим особам, які мають право на таку виплату.
Пенсіонери отримають кошти у серпні разом із пенсією. Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — виплата відбувається автоматично.
Ветерани війни, які наразі проходять службу або працюють, але не є пенсіонерами. Гроші буде перераховано на рахунки установ, де вони служать або працюють. Для цього роботодавець має подати відповідну заявку із підтвердженням статусу ветерана.
Особи, які мають право на виплати, але не є пенсіонерами, не працюють і не проходять службу. Ця категорія громадян повинна самостійно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду та подати заяву. У документі слід вказати паспортні дані, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату.
Способи подання заяви:
- Особисто — у сервісному центрі ПФУ або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем реєстрації.
- Поштою — надсилаючи заяву на адресу відповідного територіального підрозділу ПФУ.
- Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис.
Важливо: Заяви на здійснення разової грошової допомоги для пенсіонерів у Вінниці подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.
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