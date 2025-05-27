Надається грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці, а також ветеранам та іншим особам, які мають право на таку виплату.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці надається до Дня Незалежності, порядок отримання виплат залишився таким самим, як і торік, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомила прес-служба ПФУ.

Надається фіндопомога також ветеранам та іншим особам, які мають право на таку виплату.

Пенсіонери отримають кошти у серпні разом із пенсією. Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — виплата відбувається автоматично.

Ветерани війни, які наразі проходять службу або працюють, але не є пенсіонерами. Гроші буде перераховано на рахунки установ, де вони служать або працюють. Для цього роботодавець має подати відповідну заявку із підтвердженням статусу ветерана.

Особи, які мають право на виплати, але не є пенсіонерами, не працюють і не проходять службу. Ця категорія громадян повинна самостійно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду та подати заяву. У документі слід вказати паспортні дані, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату.

Способи подання заяви:

Особисто — у сервісному центрі ПФУ або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем реєстрації.

— у сервісному центрі ПФУ або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем реєстрації. Поштою — надсилаючи заяву на адресу відповідного територіального підрозділу ПФУ.

— надсилаючи заяву на адресу відповідного територіального підрозділу ПФУ. Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Важливо: Заяви на здійснення разової грошової допомоги для пенсіонерів у Вінниці подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.

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