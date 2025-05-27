Предоставляется денежная помощь для пенсионеров в Виннице, а также ветеранам и другим лицам, имеющим право на такую ​​выплату.

Денежная помощь для пенсионеров в Виннице предоставляется ко Дню Независимости, порядок получения выплат остался таким же, как и в прошлом году, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщила пресс-служба ПФУ.

Предоставляется финпомощь также ветеранам и другим лицам, имеющим право на такое пособие.

Украинцы пожилого возраста получат средства в августе вместе с пенсией. Обращаться в фонд не нужно — выплата производится автоматически.

Ветераны войны, которые проходят службу или работают, но не являются пенсионерами. Деньги будут перечислены на счета учреждений, где они служат или работают.

Лица, имеющие право на выплаты, не работают и не проходят службу. Эта категория граждан должна самостоятельно обратиться в территориальное управление ПФУ и подать заявление. В документе следует указать паспортные данные, идентификационный код и реквизиты удостоверения, подтверждающего право на пособие.

Способы подачи заявления:

Лично – в сервисном центре ПФУ или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту регистрации.

– в сервисном центре ПФУ или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту регистрации. По почте – отправляя доекмент в адрес соответствующего территориального подразделения фонда.

– отправляя доекмент в адрес соответствующего территориального подразделения фонда. Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ фонда, используя квалифицированную электронную подпись.

Важно: Заявления на осуществление разовой денежной помощи для пенсионеров в Виннице подаются до 1 августа текущего года. Если подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.

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