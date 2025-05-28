Цього літа українські споживачі мають бути готові до суттєвого скорочення товарів на пполицях магазинів через дефіцит продуктів.

Цього літа в Україні прогнозується дефіцит продуктів, зокрема вишні та черешні, повідомляє Politeka.

За оцінками експертів EastFruit, несприятливі погодні умови спричинили втрату до 50% врожаю цих ягід у вітчизняних фермерів. Весняні заморозки суттєво пошкодили не лише українські сади, а й плантації в країнах Східної Європи та Туреччині — одному з ключових світових експортерів черешні.

У південних регіонах втрати врожаю черешні сягають 55%, тоді як у центральних областях, де площі менші, рівень ушкоджень ще вищий. Вишня в північних областях також постраждала — близько половини врожаю виявилося знищено. При цьому значна частина вишні спрямовується на заморожування та експорт.

Через тимчасову окупацію традиційних аграрних регіонів і масштабні руйнування плантацій Україна змушена нарощувати імпорт ягід, що потенційно призведе до дефіциту продуктів в Україні та суттєвого зростання цін на сезонну продукцію.

Особливо критичною є ситуація з черешнею — з огляду на зниження врожаю в Туреччині ціни можуть піднятися на 75%. Додатково Європейський Союз скорочує площі під вирощування солодкої вишні через високі ризики втрат, що також вплине на український ринок.

Отже, цього літа українські споживачі мають бути готові до суттєвого скорочення пропозиції місцевої ягідної продукції та значного подорожчання.

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