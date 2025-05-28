Этим летом украинские потребители должны быть готовы к существенному сокращению товаров на площадках магазинов из-за дефицита продуктов.

Этим летом в Украине прогнозируется дефицит продуктов, в том числе вишни и черешни, сообщает Politeka.

По оценкам экспертов EastFruit , неблагоприятные погодные условия повлекли за собой потерю до 50% урожая этих ягод у отечественных фермеров. Весенние заморозки существенно повредили не только украинские сады, но и плантации в странах Восточной Европы и Турции — один из ключевых мировых экспортеров черешни.

В южных регионах потери урожая черешни достигают 55%, тогда как в центральных областях, где площади меньше, уровень повреждений еще выше. Вишня в северных областях также пострадала – около половины урожая оказалось уничтожено. При этом значительная часть вишни направляется на замораживание и экспорт.

Из-за временной оккупации традиционных аграрных регионов и масштабных разрушений плантаций Украина вынуждена наращивать импорт ягод, что потенциально приведет к дефициту продуктов в Украине и существенному росту цен на сезонную продукцию.

Особенно критична ситуация с черешней — учитывая снижение урожая в Турции цены могут подняться на 75%. Дополнительно Европейский Союз сокращает площади под выращивание сладкой вишни из-за высоких рисков потерь, что также повлияет на украинский рынок.

Следовательно, нынешним летом украинские потребители должны быть готовы к существенному сокращению предложения местной ягодной продукции и значительному подорожанию.

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